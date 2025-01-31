Визначились пари стикових матчів Ліги Європи: результати жеребкування

Перші поєдинки заплановано на 13 лютого, а зустрічі у відповідь – 20 лютого.

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2024/25.

Це дебютний розіграш другого за престижністю єврокубка за новим форматом: 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потрапили до 1/8 фіналу: "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс".

Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу.

Зазначимо, що італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається за путівку до 1/8 фіналу з португальським "Порту".

Ліга Європи-2024/25: результати жеребкування 1/16 фіналу

"Твенте" – "Буде-Глімт"

"Фенербахче" – "Андерлехт"

"Юніон" – "Аякс"

ПАОК – ФКСБ

"Мітьюлланд" – "Реал Сосьєдад"

"Ференцварош" – "Вікторія Пльзень"

"Порту" – "Рома"

"АЗ Алкмар" – "Галатасарай"

Перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 13 лютого, а зустрічі у відповідь – 20 лютого.

Календар плейоф Ліги Європи

Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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