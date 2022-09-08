Визначились всі півфіналісти US Open-2022: хто позмагається за вихід до чоловічого та жіночого фіналів

Відбулися поєдинки 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, за підсумками яких стали відомі всі учасники півфіналів турніру Великого шолома.

До 1/2 фіналу US Open у чоловічій сітці вийшли Каспер Рууд (Норвегія), Карлос Алькарас (Іспанія), Френсіс Тіафо (США) та Карен Хачанов (Росія, нейтральний статус).

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2022 (чоловіки)

Верхня частина сітки

Карен Хачанов (Росія, нейтральний статус) - Нік Кірьос (Австралія) - 7:5, 4:6, 7:5, 6:7(3), 6:4

Каспер Рууд (Норвегія) - Маттео Берреттіні (Італія) - 6:1, 6:4, 7:6(4)

Нижня частина сітки

Карлос Алькарас (Іспанія) - Яннік Сіннер (Італія) - 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3

Френсіс Тіафо (США) - Андрій Рубльов (Росія, нейтральний статус) - 7:6(3), 7:6(0), 6:4

Пари 1/2 фіналу US Open-2022 (чоловіки)

Карен Хачанов (Росія, нейтральний статус) - Каспер Рууд (Норвегія)

Карлос Алькарас (Іспанія) - Френсіс Тіафо (США)

У жінок до півфіналу US Open-2022 пробилися Іга Свьонтек (Польща), Аріна Соболенко (Білорусь, нейтральний статус), Каролін Гарсія (Франція) та Онс Жабер (Туніс).

Результати матчів 1/4 фіналу US Open-2022 (жінки)

Верхня частина сітки

Іга Свьонтек (Польща) - Джессіка Пегула (США) - 6:3, 7:6(4)

Аріна Соболенко (Білорусь, нейтральний статус) - Кароліна Плішкова (Чехія) - 6:1, 7:6(4)

Нижня частина сітки

Каролін Гарсія (Франція) - Корі Гауфф (США) - 6:3, 6:4

Онс Жабер (Туніс) - Айла Томлянович (Австралія) - 6:4, 7:6(4)

Пари 1/2 фіналу US Open-2022 (жінки)

Іга Свьонтек (Польща) - Аріна Соболенко (Білорусь, нейтральний статус)

Каролін Гарсія (Франція) - Онс Жабер (Туніс)

Нагадаємо, US Open ухвалив рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та Білорусі. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення до України, тенісисти країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

Читайте також:

Найкраща тенісистка країни-агресорки підтримала усунення російських збірних від турнірів

Без жодного лідера: Стаховський затролив "найкращого спортивного менеджера" через дивний склад збірної України на Кубок Девіса

Зіграла останній матч у кар'єрі: легендарна Серена Вільямс залишилася за бортом US Open (відео)