Визначилися чвертьфінальні пари US Open-2023 у чоловіків та жінок: результати матчів 1/8 фіналу

За підсумками матчів 1/8 фіналу US Open-2023 стали відомі всі чвертьфіналісти турніру у жіночій та чоловічій сітці.

Однією з головних несподіванок 1/8 фіналу став виліт першої ракетки світу польки Іги Швьонтек від представниці Латвії Олени Остапенко, яка має українське коріння.

Результати матчів 1/8 фіналу US Open–2023 (жінки)

Іга Швьонтек (Польща) – Олена Остапенко (Латвія) – 6:3, 3:6, 1:6

Пейтон Стернс (США) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 7:6(3), 3:6, 2:6

Меддісон Кіз (США) – Джессіка Пегула (США) – 6:1, 6:3

Онс Жабер (Туніс) – Чжен Ціньвень (Китай) – 2:6, 4:6

Дар'я Касаткіна – Аріна Соболенко – 1:6, 3:6

Кароліна Мухова (Чехія) – Ван Сіньюй (Китай) – 6:3, 5:7, 6:1

Сорана Кирстя (Румунія) – Белінда Бенчич (Швейцарія) – 6:3, 6:3

Каролін Возняцкі (Данія) – Корі Гауфф (США) – 3:6, 6:3, 1:6

Пари 1/4 фіналу US Open–2023 (жінки)

Олена Остапенко (Латвія) – Корі Гауфф (США)

Сорана Кирстя (Румунія) – Кароліна Мухова (Чехія)

Маркета Вондроушова (Чехія) – Меддісон Кіз (США)

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Соболенко

Результати матчів 1/8 фіналу US Open–2023 (чоловіки)

Домінік Штрікер (Швейцарія) – Тейлор Фріц (США) – 6:7(2), 4:6, 4:6, 4:6

Борна Гойо (Хорватія) – Новак Джокович (Сербія) – 2:6, 5:7, 4:6

Джек Дрейпер (Велика Британія) – Андрій Рубльов – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Карлос Алькарас (Іспанія) – Маттео Арнальді (Італія) – 6:3, 6:3, 6:4

Дмитро Медведєв – Алекс Де Мінор (Австралія) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Олександр Звєрєв (Німеччина) – Яннік Зіннер (Італія) – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3

Томмі Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 3:6, 6:4, 4:6

Рінка Хіджиката (Австралія) – Френсіс Тіафо (США) – 4:6, 1:6, 4:6

Пари 1/4 фіналу US Open–2023 (чоловіки)

Френсіс Тіафо (США) – Бен Шелтон (США)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Олександр Звєрєв (Німеччина)

Дмитро Медведєв – Андрій Рубльов

Тейлор Фріц (США) – Новак Джокович (Сербія)

Поєдинки 1/4 фіналу US Open-2023 у чоловіків та жінок відбудуться 5 – 6 вересня.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісистів на US Open-2023 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/16 фіналу, де програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).

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