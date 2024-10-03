Визначилися другий фіналіст ЧС-2024 з футзалу та суперник збірної України в матчі за "бронзу"

Фінал турніру та матч за третє місце відбудуться 6 жовтня.

Збірна Аргентини перемогла національну команду Франції у другому півфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу. Матч у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 3:2 .

На третій хвилині матчі аргентинців уперед вивів Арр'єта, реалізувавши пенальті. Однак на шостій хвилині французи відповіли голом Менендеса.

Через дві хвилини "альбіселесте" знову повели в рахунку – відзначився Клаудіньйо. На перерву Аргентина вирушила за мінімальної переваги в рахунку.

На початку другого тайму Франція вдруге в цьому поєдинку відігралася – на 25-й хвилині точного удару завдав Туре.

На 37-й хвилині аргентинці забили третій м'яч – Арр'єта реалізував пенальті, який арбітр призначив за шостий фол французів.

У фіналі ЧС-2024 з футзалу Аргентина позмагається з Бразилією, яка в першому півфіналі обіграла Україну (3:2). Матч за "золото" відбудеться в неділю, 6 жовтня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Того ж дня Україна проведе матч за "бронзу" проти Франції. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років дійшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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