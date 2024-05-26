Визначилися фіналісти чемпіонату світу-2024 з хокею: коли вирішальний матч

У суботу, 25 травня, відбулися матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею-2024 в елітному дивізіоні, який триває у Чехії. За їхніми підсумками визначилися фіналісти турніру.

У вирішальному матчі ЧС-2024 з хокею позмагаються Чехія та Швейцарія.

У півфінальних поєдинках чехи розбили Швецію (7:3), а швейцарці в серії булітів здолали чинних чемпіонів, Канаду (3:2).

Фінальний матч ЧС-2024 з хокею між Чехією та Швейцарією відбудеться в неділю, 26 травня, початок – о 21:20 за київським часом.

Того ж дня Швеція та Канада зустрінуться в матчі за третє місце, початок – о 16:20 за київським часом.

Додамо, що Швейцарія ще ніколи в історії не вигравала "золото" світової першості з хокею,

Зазначимо, що на початку травня збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у третьому за силою дивізіоні (ІВ) та здобула підвищення в класі. Наступного року "синьо-жовті" змагатимуться у другому за рангом дивізіоні (IA) світової першості.

Нагадаємо, ЧС-2023 в елітному дивізіоні виграла збірна Канади, яка у фіналі перемогла Німеччину. В матчі за "бронзу" Латвія обіграла США, вперше в історії завоювавши медалі світової першості з хокею.

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