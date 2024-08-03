Визначилися фіналісти чоловічого та жіночого тенісних турнірів на Олімпіаді-2024

Стали відомі фіналісти одиночних тенісних турнірів серед чоловіків та жінок на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У чоловіків за олімпійське "золото" у фіналі позмагаються іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович.

У півфінальному поєдинку Алькарас здобув розгромну перемогу над представником Канади Феліксом Оже-Альясімом – 6:1, 6:1. А Джокович обіграв італійця Лоренцо Музетті – 6:4, 6:2.

Фінал чоловічого тенісного турніру Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 4 серпня. На суботу, 3 серпня, заплановано матч за бронзову медаль.

"Золото" жіночого одиночного тенісного турніру ОІ-2024 розіграють китаянка Чжен Ціньвень та хорватка Донна Векич, якій українка Марта Костюк поступилася в надзвичайно драматичному чвертьфіналі.

На півфінальній стадії Ціньвень сенсаційно перемогла першу ракетку світу, польку Ігу Швьонтек – 6:2, 7:5. А Векич не мала проблем у матчі зі словачкою Анною Шмідловою – 6:4, 6:0.

Фінал жіночого тенісного турніру Олімпіади-2024 відбудеться 3 серпня. Поєдинок за "бронзу" відбувся 2 серпня – Швьонтек впевнено обіграла Шмідлову – 6:2, 6:1.

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