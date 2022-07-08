Визначилися фіналісти чоловічого турніру Wimbledon-2022: хто розіграє трофей

Стало відомо, хто зіграє у вирішальному матчі чоловічого розряду на Wimbledon-2022.

У фіналі трав'яного турніру Великого шолома зустрінуться австралієць Нік Кірьос і серб Новак Джокович.

Першим фіналістом Wimbledon-2022 став Кірьос, який подолав півфінальну стадію автоматично. Іспанець Рафаель Надаль знявся з турніру перед півфінальним матчем через надрив м’язів живота, тому його суперник без бою вийшов до наступного раунду.

В іншому півфіналі Джокович обіграв господаря турніру британця Кемерона Норрі - 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Зазначимо, що австралієць вперше у кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома. Джокович уже шість разів тріумфував на Wimbledon і має шанс зробити це всьоме.

Фінал між Кірьосом і Джокович відбудеться в неділю, 10 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто зіграє в фіналі жіночого Wimbledon-2022.

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