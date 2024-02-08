Визначилися фіналісти Кубка африканських націй – хто побореться за трофей (відео)

Стали відомі фіналісти Кубка африканських націй-2023. У вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Нігерії та Кот-д'Івуару.

У півфіналі Нігерія в серії пенальті обіграла збірну ПАР. Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1, а післяматчеві 11-метрові краще пробили нігерійці – 4:2.

Перший тайм гри минув без голів. Після перерви на 67-й хвилині Вільям Трост-Еконг вивів Нігерію вперед, реалізувавши пенальті. На 85-й хвилині Віктор Осімхен міг подвоювати перевагу нігерійців, але після перегляду VAR його гол скасували через порушення правил.

На 90-й хвилині команда ПАР отримала шанс перевести гру до овертаймів – пенальті реалізував Тебохо Мокоена.

В екстратаймах південноафриканці на 115-й хвилині залишилися в меншості після прямої червоної картки Гранта Кекани, однак змогли протриматися до серії пенальті. А там вже точнішими виявилися нігерійці, які з п'яти ударів реалізували чотири, тоді як суперник не забив двічі з чотирьох спроб.

Огляд матчу Нігерія – ПАР

В іншому півфіналі Кот-д’Івуар мінімально обіграв ДР Конго – 1:0.

Перемогу івуарійцям приніс гол форварда дортмундської "Боруссії" Себастьєна Алле на 65-й хвилині.

Огляд матчу Кот-д’Івуар – ДР Конго

Фінал КАН-2023 між збірними Нігерії та Кот-д'Івуару відбудеться в неділю, 11 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У суботу, 10 лютого, команди ПАР і ДР Конго зійдуться в матчі за третє місце. Ця гра також розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, КАН-2023 повинен був відбутися восени 2023 року, але через погодні умови турнір перенесли на початок 2024 року.

Чинним переможцем Кубка Африки є збірна Сенегалу, яка у фіналі Кубка африканських націй-2021 у серії пенальті здолала Єгипет.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету. Вона вигравали турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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