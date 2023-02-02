Визначилися фіналісти Кубка англійської ліги: коли вирішальний матч за трофей

Переможець турніру стане відомий у протистоянні між "червоними дияволами" та "сороками".

"Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги на домашній арені переміг "Ноттінгем Форест" – 2:0 .

Обидва голи підопічні Еріка тен Гага забили в другому таймі. На 73-й хвилині рахунок відкрив Антоні Марсьяль, а вже за три хвилини його подвоїв Фред.

Огляд матчу

У першому поєдинку "Манчестер Юнайтед" на виїзді розбив "Ноттінгем Форест" з рахунком 0:3 . Таким чином, за сумою двох матчів (5:0) "манкуніанці" впевнено подолали півфінальну стадію.

У фіналі суперником "червоних дияволів" стане "Ньюкасл". В іншому півфінальному протистоянні "сороки" двічі обіграли "Саутгемптон" (0:1, 2:1).

Вирішальний матч Кубка англійської ліги відбудеться 26 лютого на "Вемблі".

Нагадаємо, чинним володарем трофею є "Ліверпуль", який торік у серії пенальті переміг "Челсі".

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