Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли головний матч за трофей

Переможець турніру стане відомий 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Визначилися обидва фіналісти Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

До вирішального матчу найпрестижнішого клубного турніру Європи пробилися дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал".

У півфіналі "джмелі" двічі обіграли ПСЖ (1:0, 1:0), а "вершкові" пройшли "Баварію" (2:2, 2:1).

Фінал Ліги чемпіонів між "Боруссією" та "Реалом" відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"Боруссія" втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. 1997 року дортмундці на "Олімпіаштадіоні" в Мюнхені перемогли "Ювентус" (3:1), а 2013-го на "Вемблі" в Лондоні поступилися "Баварії" (1:2).

Для "Реала" це буде 18-й фінал Ліги чемпіонів в історії. Мадридці виграли 14 із 17 вирішальних матчів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

Нагадаємо, минулого року Лігу чемпіонів вперше в історії виграв "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли у фіналі на Олімпійському стадіоні у Стамбулі перемогла міланський "Інтер" (1:0).

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