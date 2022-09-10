Визначилися фіналісти US Open-2022: хто побореться за звання першої ракетки світу

Стало відомо, хто зіграє у вирішальному матчі чоловічого одиночного турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу-2022.

За трофей останнього турніру Великого шолома цього сезону позмагаються норвежець Каспер Рууд та іспанець Карлос Алькарас.

У першому півфіналі 23-річний Рууд обіграв росіянина Карена Хачанова. Представник РФ виступав на US Open в нейтральному статусі через повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

Поєдинок тривав три години та три хвилини. Норвежець віддав тенісисту з країни-агресорки лише один сет - 7:6 (5), 6:2, 5:7, 6:2.

У другому півфіналі 19-річний Карлос Алькарас зустрічався з на п'ять років старшим за нього американцем Френсісом Тіафо, який в 1/8 фіналу сенсаційно вибив з турніру чотириразового переможця US Open Рафаеля Надаля.

Матч вийшов неймовірно драматичним. Гравці провели на корті 4 години та 22 хвилини. У підсумку саме Алькарас вийшов переможцем із п'ятисетової дуелі - 6:7 (8), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3.

Цікаво, що в фіналі Рууд та Алькарас боротимуться не лише за титул US Open, але й за звання нової першої ракетки світу. Вперше в історії у фіналі Grand Slam зустрінуться два претенденти на лідерство у світовому рейтингу, які ніколи раніше не очолювали його.

Фінальний матч US Open-2022 між Руудом та Алькарасом відбудеться в неділю, 11 вересня. Початок гри - о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше визначилися фіналістки US Open-2022. Жіночий фінал відбудеться в суботу, 10 вересня. Початок - о 23:00 за київським часом.

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