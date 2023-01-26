Визначилися фіналістки Australian Open-2023: хто позмагається за трофей

На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/2 фіналу в одиночному жіночому турнірі. За їхніми підсумками стали відомі фіналістки першого в сезоні турніру "Великого шолома".

У фінальному поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють представниця Казахстану Олена Рибакіна та білоруска Аріна Соболенко.

У першому півфіналі Соболенко, яка через війну в Україні виступає на змаганнях під нейтральним прапором, обіграла польку Магду Лінетт – 6:7, 2:6.

В іншому півфінальному матчі Рибакіна, яка є уродженкою Москви та до 2018 року представляла на турнірах Росію, перемогла ще одну білоруську тенісистку Вікторію Азаренко – 7:6, 6:3.

Фінальний поєдинок жіночого турніру Australian Open-2023 відбудеться в суботу, 28 січня.

Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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