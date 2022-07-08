Визначилися фіналістки Wimbledon-2022: вони вперше зіграють у вирішальному матчі Grand Slam

Стали відомі учасниці фінального поєдинку Wimbledon-2022. За трофей позмагаються туніска Онс Жабер і Єлєна Рибакіна з Казахстану.

У півфіналі Wimbledon Онс Жабер обіграла спортсменку з Німеччини Татьяну Марію з рахунком 6:2, 3:6, 6:1.

Своєю чергою, Рибакіна в 1/2 фіналу перемогла румунку Сімону Галеп - 6:3, 6:3.

Додамо, що Жабер посідає другу сходинку в рейтингу WTA. Рибакіна розташовується на 23-му місці. До 2018 року вона представляла на змаганнях Росію.

Рибакіна та Жабер вийшли до фінал турніру Великого шолома вперше в кар'єрі. Вирішальна зустріч між ними відбудеться в суботу, 9 липня.

Цікаво, що Жабер - перша за 63 роки тенісистка з Африки, яка вийшла до фіналу будь-якого з турнірів серії Великого шолому.

Нагадаємо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.

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