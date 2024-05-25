Визначилися клуби, які вилетіли з УПЛ, та учасники перехідних матчів за прописку в еліті

"Минай" та "Металіст 1925" залишили елітний дивізіон чемпіонату України з футболу.

За підсумками матчів заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) стало відомо, які команди вилетіли з елітного дивізіону, а хто гратиме у перехідних поєдинках за збереження місця / підвищення у класі.

Так, "Минай" (25 очок) та "Металіст 1925" (23 бали) фінішували на двох останніх місцях в УПЛ і проведуть наступний сезон у Першій лізі.

"Верес" (28 очок) та "Оболонь" (26 пунктів) посіли 13-ту та 14-ту позицію відповідно, а відтак візьмуть участь у перехідних матчах за право залишитися в елітному дивізіоні.

У плейоф за прописку в УПЛ на наступний сезон "Верес" позмагається з "Епіцентром", який посів четверте місце в Першій лізі. А "Оболонь" зустрінеться з "Лівим Берегом", який став третім у Першій лізі.

Нагадаємо, прямі путівки до УПЛ на сезон-2024/25 здобули "Карпати" та "Інгулець".

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