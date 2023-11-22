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Визначилися кошики для жеребкування фінального турніру Євро-2024: де може опинитися збірна України

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Визначилися кошики для жеребкування фінального турніру Євро-2024: де може опинитися збірна України

Трофей футбольного Євро / Фото: uefa.com

"Синьо-жовті" зіграють на чемпіонаті Європи, якщо подолають плейоф відбору.

Став відомий склад кошиків для жеребкування групового етапу фінального турніру Євро-2024.

На майбутній континентальній першості зіграють 24 національні команди. Імена 21 з 24 збірних уже відомі, а ще три учасники чемпіонату Європи визначаться за підсумками плейоф відбору у березні 2024 року.

Збірна України також спробує пробитися на ЧЄ через плейоф. Своїх суперників на шляху до фінальної стадії Євро команда Сергія Реброва дізнається 23 листопада під час жеребкування раунду плейоф.

Кошики для жеребкування групового етапу Євро-2024

Кошик 1: Німеччина (країна-господарка), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія.

Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія.

Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія, три переможці плейоф Ліги націй.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини. Збірна Німеччини як країна-господарка без відбору потрапила на першість континенту.

Раніше ми розповідали, хто може стати суперником збірної України у плейоф відбору на Євро-2024.

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Дата публікації
Перегляди
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