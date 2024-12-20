Визначилися пари 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Поєдинки відбудуться 13 і 20 лютого 2025 року.

У п'ятницю, 20 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів плейоф Ліги конференцій, в яких визначаться останні вісім учасників 1/8 фіналу.

В основному раунді оновленого формату третього за рангом євротурніру 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це "Челсі" (Англія), "Віторія Гімарайнш" (Португалія), "Фіорентина" (Італія), "Рапід" (Австрія), "Юргорден" (Швеція), "Лугано" (Швейцарія), "Легія" (Польща) та "Серкль Брюгге" (Бельгія).

Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Ліга конференцій-2024/25: пари 1/16 фіналу

Гент (Бельгія) – Бетіс (Іспанія)

Бачка-Топола (Сербія) – Ягеллонія (Польща)

Цельє (Словенія) – АПОЕЛ (Кіпр)

Вікінгур (Ісландія) – Панатінаїкос (Греція)

Борац (Боснія і Герцеговина) – Олімпія (Словенія)

Омонія (Кіпр) – Пафос (Кіпр)

Мольде (Норвегія) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Копенгаген (Данія) – Гайденгайм (Німеччина)

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 13 і 20 лютого 2025 року. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.

Починаючи від 1/8 фіналу, плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Фінал Ліги конференцій-2024/25 відбудеться 28 травня 2025 року на стадіоні "Вроцлав" у Польщі.

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