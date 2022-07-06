Визначилися півфіналістки Wimbledon-2022: хто позмагається за вихід до вирішального матчу

На Wimbledon-2022 відбулися чвертьфінальні матчі в одиночній жіночій сітці.

За їхнім підсумком визначилися обидві пари півфіналісток третього турніру Великого шолома поточного сезону.

До 1/2 фіналу вийшли туніска Онс Жабер, представниця Німеччини Татьяна Марія, румунка Сімона Галеп і Єлєна Рибакіна з Казахстану.

У чвертьфіналі Жабер перемогла чешку Марію Боузкову - 3:6, 6:1, 6:1. Татьяна Марія здолала свою співвітчизницю Юле Німаєр - 4:6, 6:2, 7:5. Галеп розібралася з американкою Амандою Анісімовою - 6:2, 6:4. А Рибакіна обіграла австралійку Айлу Томлянович - 4:6, 6:2, 6:3.

Півфінальні пари у жіночій сітці

Онс Жабер (Туніс, 3) - Татьяна Марія (Німеччина)

Єлєна Рибакіна (Казахстан, 17) - Сімона Галеп (Румунія, 16)

Ще у третьому колі турнір залишили усі представниці України. Найкращий результат показала Леся Цуренко, яка пройшла у третє коло змагань (у другому здобула перемогу над іншою українкою Ангеліною Калініною). У другому колі з турніру вилетіла Марта Костюк, а на самому старті змагань - Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що перша ракетка світу полька Іга Свьонтек, яка активно підтримує Україну під час війни з Росією, сенсаційно вилетіла з Wimbledon.

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