Визначилися півфінальні пари Australian Open-2025 у чоловіків та жінок

На Australian Open-2025 завершилися поєдинки 1/4 фіналу в чоловічому та жіночому одиночних розрядах. Відтак визначились усі півфіналісти турніру.

Україна не буде представлена на цій стадії австралійського мейджора. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі зазнала поразки від американки Медісон Кіз.

Півфінальні матчі жіночої сітки Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться 23-го, а чоловічої – 24 січня.

Півфінальні пари Australian Open-2024 (чоловіки)

Новак Джокович (Сербія) – Алекандр Звєрєв (Німеччина)

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США)

Півфінальні пари Australian Open-2024 (жінки)

Аріна Соболенко (нейтральний статус) – Паула Бадоса (Іспанія)

Медісон Кіз (США) – Іга Швьонтек (Польща)

Чинними чемпіонами Australian Open є італієць Яннік Сіннер та білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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