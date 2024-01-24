Визначилися півфінальні пари Australian Open у чоловіків та жінок: результати всіх матчів 1/4 фіналу

Україну в особистому жіному турнірі продовжує представляти Даяна Ястремська.
Стали відомі пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.
У чоловічому турнірі боротьбу за трофей продовжують серб Новак Джокович, італієць Яннік Сіннер, німець Александр Звєрєв і росіянин Данило Медведєв, який через повномасштабну війну РФ проти України допущений до змагань лише в нейтральному статусі.
Результати матчів 1/4 фіналу Australian Open-2024 (чоловіки)
Верхня частина сітки
Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фрітц (США) – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3
Яннік Сіннер (Італія) – Андрій Рубльов (нейтральний статус) – 6:4, 7:6(5), 6:3
Нижня частина сітки
Губерт Гуркач (Польща) – Данило Медведєв (нейтральний статус) – 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6
Александр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4
Пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 (чоловіки)
П'ятниця, 26 січня
Новак Джокович (Сербія) – Яннік Сіннер (Італія)
Данило Медведєв (нейтральний статус) – Александр Звєрєв (Німеччина)
У жіночій сітці до півфіналу пробилися українка Даяна Ястремська, китаянка Чжен Ціньвень, американка Корі Гауфф, а також "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
У чвертьфіналі Ястремська перемогла чешку Лінду Носкову та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. За путівку до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна уродженка Одеси побореться з китаянкою Чжен Ціньвень, яка в 1/4 фіналу здолала "нейтральну" росіянку Анну Калінську.
Результати матчів 1/4 фіналу Australian Open-2024 (жінки)
Верхня частина сітки
Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 4:6
Анна Калінська (нейтральний статус) – Чжен Ціньвень (Китай) – 7:6(4), 3:6, 1:6
Нижня частина сітки
Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 6:7(6), 7:6(3), 2:6
Барбора Крейчикова (Чехія) – Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 2:6, 3:6
Пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 (жінки)
Четвер, 25 січня
Корі Гауфф (США) – Аріна Соболенко (нейтральний статус)
Даяна Ястремська (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай)
Нагадаємо, основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинними переможцями цього турніру Grand Slam є серб Новак Джокович та білоруска Аріна Соболенко.
Читайте також:
Переписала історію українського тенісу: що відомо про Ястремську та її феєричний успіх на Australian Open
Ястремська залишила зворушливе послання українцям після виходу до півфіналу Australian Open
Вперше від 1978 року: Ястремська повторила фантастичний рекорд на Australian Open