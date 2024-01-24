Визначилися півфінальні пари Australian Open у чоловіків та жінок: результати всіх матчів 1/4 фіналу

Стали відомі пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.

У чоловічому турнірі боротьбу за трофей продовжують серб Новак Джокович, італієць Яннік Сіннер, німець Александр Звєрєв і росіянин Данило Медведєв, який через повномасштабну війну РФ проти України допущений до змагань лише в нейтральному статусі.

Результати матчів 1/4 фіналу Australian Open-2024 (чоловіки)

Верхня частина сітки

Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фрітц (США) – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3

Яннік Сіннер (Італія) – Андрій Рубльов (нейтральний статус) – 6:4, 7:6(5), 6:3

Нижня частина сітки

Губерт Гуркач (Польща) – Данило Медведєв (нейтральний статус) – 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6

Александр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4

Пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 (чоловіки)

П'ятниця, 26 січня

Новак Джокович (Сербія) – Яннік Сіннер (Італія)

Данило Медведєв (нейтральний статус) – Александр Звєрєв (Німеччина)

У жіночій сітці до півфіналу пробилися українка Даяна Ястремська, китаянка Чжен Ціньвень, американка Корі Гауфф, а також "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

У чвертьфіналі Ястремська перемогла чешку Лінду Носкову та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. За путівку до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна уродженка Одеси побореться з китаянкою Чжен Ціньвень, яка в 1/4 фіналу здолала "нейтральну" росіянку Анну Калінську.

Результати матчів 1/4 фіналу Australian Open-2024 (жінки)

Верхня частина сітки

Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) – 3:6, 4:6

Анна Калінська (нейтральний статус) – Чжен Ціньвень (Китай) – 7:6(4), 3:6, 1:6

Нижня частина сітки

Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 6:7(6), 7:6(3), 2:6

Барбора Крейчикова (Чехія) – Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 2:6, 3:6

Пари 1/2 фіналу Australian Open-2024 (жінки)

Четвер, 25 січня

Корі Гауфф (США) – Аріна Соболенко (нейтральний статус)

Даяна Ястремська (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай)

Нагадаємо, основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинними переможцями цього турніру Grand Slam є серб Новак Джокович та білоруска Аріна Соболенко.

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