Визначилися півфінальні пари чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024

У п'ятницю, 2 серпня, відбулися матчі 1/4 фіналу чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024. За їхніми підсумками стали відомі всі учасники півфіналу.

За медалі Олімпійських ігор-2024 продовжать боротися Марокко, Іспанія, Єгипет і Франція.

Зазначимо, що марокканці виступали в одній групі зі збірною України. У другому турі групового етапу команда Руслана Ротаня в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1).

А ось Аргентина, якій наша футбольна збірна програла (0:2) в останньому турі у боротьбі за вихід до плейоф, не змогла подолати стадію чвертьфіналу. До 1/2 фіналу команду Хав'єра Маскерано не пустила господарка Олімпіади, Франція. Підопічні Тьєррі Анрі мінімально обіграли "альбіселесте" (1:0), єдиний гол на 5-й хвилині поєдинку забив Жан-Філіп Матета.

У півфінал Франція зіграє з Єгиптом, який у серії пенальті здолав Парагвай. Іншу путівку до фіналу ОІ-2024 розіграють Марокко та Іспанія. Обидва матчі 1/2 фіналу відбудуться у понеділок, 5 серпня.

Результати чвертьфінальних матчів Олімпіади-2024

Марокко – США – 4:0

Японія – Іспанія – 0:3

Єгипет – Парагвай – 1:1 (пен. 5:4)

Франція – Аргентина – 1:0

Півфінальні пари Олімпіади-2024

5 серпня, 19:00. Марокко – Іспанія

5 серпня, 22:00. Франція – Єгипет

Фінальний поєдинок Олімпіади-2024 відбудеться 9 серпня в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".

Також регламентом передбачено матч за "бронзу", де 8 серпня позмагаються команди, які програють у півфіналі.

Нагадаємо, Україна на Іграх-2024 вперше в історії була представлена у футбольному турнірі Олімпіади. Команда Ротаня поступилася Іраку (1:2), перемогла Марокко (2:1) та поступилася Аргентині (0:2), не зумівши з трьома набраними очками пробитися до чвертьфіналу.

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