Визначилися півфінальні пари фінальної стадії Ліги націй-2022/23: результати жеребкування

Переможець турніру стане відомий влітку цього року.

У середу, 25 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування фінального турніру Ліги націй сезону-2022/23.

У ньому взяли участь чотири збірні, які перемогли у своїх групах Дивізіону А: Нідерланди, Хорватія, Італія та Іспанія.

Фінальна стадія Ліги націй складатиметься з півфіналів та фіналу. Також регламентом передбачено матч за третє місце.

Волею жеребу в 1/2 фіналу Іспанія зіграє з Італією, а Нідерланди позмагаються з Хорватією.

Півфінальні пари Ліги націй-2022/23

Іспанія – Італія

Нідерланди – Хорватія

Господарем усіх матчів фінального раунду Ліги націй будуть Нідерланди. Півфінали відбудуться 14-го та 15 червня, фінал та поєдинок за третє місце – 18 червня.

Нагадаємо, поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

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