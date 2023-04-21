Визначилися півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій: коли поєдинки 1/2 фіналу

Боротьбу в кожному з турнірів продовжать по чотири клуби.

13 і 20 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій сезону-2022/23.

За їхніми підсумками стали відомі півфіналісти обох турнірів.

До півфіналу Ліги Європи вийшли "Севілья", "Ювентус", "Баєр" та "Рома".

За путівку до фіналу ЛЄ "Ювентус" позмагається із "Севільєю", а "Рома" зіграє з "Баєром".

Півфінальні пари Ліги Європи-2022/23:

"Ювентус" (Італія) – "Севілья" (Іспанія)

"Рома" (Італія) – "Баєр" (Німеччина)

Півфінальні матчі Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

До 1/2 фіналу Ліги конференцій пробилися "Фіорентина", "Вест Гем", АЗ Алкмар і "Базель".

У півфіналах "Фіорентина" зустрінеться з "Базелем", а "Вест Гем" битиметься з АЗ Алкмаром.

Півфінальні пари Ліги конференцій-2022/23:

"Фіорентина" (Італія) – "Базель" (Швейцарія)

"Вест Гем" (Англія) – "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

Півфінальні поєдинки Ліги конференцій відбудуться 11 та 18 травня. Фінал турніру заплановано на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.

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