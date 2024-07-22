Визначилися півфінальні пари "Турніру чотирьох" за право участі в УПЛ: результати жеребкування

У понеділок, 22 липня, відбулося жеребкування "Турніру чотирьох", який визначить, хто замінить "Дніпро-1" у сезоні УПЛ-2024/25.

Його учасниками стануть чотири клуби – "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр", а переможець отримає право грати в елітному дивізіоні.

Волею жеребу було сформовано півфінальні пари: "Лівий Берег" – "Металіст 1925" та "Епіцентр" – "Минай".

Півфінали відбудуться 26 липня. Переможці матчів розіграють між собою путівку до УПЛ у фіналі, який відбудеться 30 липня.

Якщо переможець поєдинків не визначиться в основний час, то одразу буде проводитися серія післяматчевих пенальті.

За підсумками минулого сезону "Минай" та "Металіст 1925" вилетіли з УПЛ, посівши 15-те та 16-те місця відповідно.

"Лівий Берег" та "Епіцентр" фінішували на 3-й та 4-й позиціях у Першій лізі та брали участь у плейоф за право грати в УПЛ-2024/25, де поступилися "Оболоні" та "Вересу" відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Дніпровський клуб знявся зі змагань через фінансові проблеми.

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