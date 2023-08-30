Визначилися ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 (відео)

У вівторок, 29 серпня, відбулися матчі-відповіді у трьох протистояннях раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

За їхніми підсумками до групового раунду головного єврокубку пробилися "Галатасарай" (Туреччина), "Брага" (Португалія) та "Янг Бойз" (Швейцарія).

"Галатасарай" вдома обіграв норвезький "Мольде" – 2:1. У першому матчі турецький клуб також був сильнішим (3:2).

Огляд матчу "Галатасарай" – "Мольде"

"Брага" не пустила до групи ЛЧ грецький "Панатінаїкос", який у 2-му раунді відбору вибив "Дніпро-1". Португальська команда на виїзді перемогла 1:0 після домашнього успіху з рахунком 2:1.

Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Брага"

"Янг Бойз" на власному стадіоні розгромив ізраїльський клуб "Маккабі" Хайфа – 3:0. Перша зустріч між командами завершилася внічию 0:0.

Огляд матчу "Янг Бойз" – "Маккабі" Хайфа

Таким чином, вже відомі 29 із 32 учасників групового раунду Ліги чемпіонів. Ще три путівки до основної стадії ЛЧ будуть розіграні у середу, 30 серпня.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів заплановане на 31 серпня. Україну там представлятиме донецький "Шахтар", який буде посіяний із третього кошика.

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