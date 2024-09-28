Визначилися усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу-2024 з футзалу

Збірна України позмагається за путівку до півфіналу з Венесуелою.

У п'ятницю, 27 вересня, завершилася стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який відбувається в Узбекистані.

Відтак стали відомі всі чвертьфіналісти світової першості, а також було сформовано пари 1/4 фіналу.

Збірна України також продовжує боротьбу на турнірі. В 1/8 фіналу підопічні Олександра Косенка здолали Нідерланди (3:1).

У чвертьфіналі "синьо-жовті" поборються з Венесуелою, яка в першому раунді плейоф сенсаційно обіграла Іспанію (2:1).

У півфіналі Мундіалю переможець матчу Україна – Венесуела зіграє проти тріумфатора поєдинку Бразилія – Марокко.

Крім поразки іспанців від венеуельців, ще однією несподіванкою 1/8 фіналу став виліт чинних чемпіонів Європи та світу португальців від Казахстану (1:2).

Всі пари 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Неділя, 29 вересня

15:30. Бразилія – Марокко

18:00. Україна – Венесуела

Понеділок, 30 вересня

15:30. Франція – Парагвай

18:00. Казахстан – Аргентина

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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