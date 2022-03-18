Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги конференцій-2021/22

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня.

У четвер, 17 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.

Серед чвертьфіналістів престижного клубного турніру Європи два клуби з Нідерландів та по одній команді з Норвегії, Англії, Франції, Греції, Італії та Чехії.

Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Буде-Глімт" (Норвегія)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Лестер" (Англія)

"Марсель" (Франція)

ПАОК (Греція)

ПСВ Ейндховен (Нідерланди)

"Рома" (Італія)

"Славія" Прага (Чехія)

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 18 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

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