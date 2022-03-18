Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги конференцій-2021/22

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня.
У четвер, 17 березня, відбулися останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22.
Після них стали відомі всі чвертьфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли вісім переможців двоматчевих протистоянь.
Серед чвертьфіналістів престижного клубного турніру Європи два клуби з Нідерландів та по одній команді з Норвегії, Англії, Франції, Греції, Італії та Чехії.
Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій
- "Буде-Глімт" (Норвегія)
- "Феєноорд" (Нідерланди)
- "Лестер" (Англія)
- "Марсель" (Франція)
- ПАОК (Греція)
- ПСВ Ейндховен (Нідерланди)
- "Рома" (Італія)
- "Славія" Прага (Чехія)
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться 18 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
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