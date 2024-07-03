Визначилися всі пари 1/4 фіналу Євро-2024: дати і час початку матчів

Чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи з футболу відбудуться 5 і 6 липня.

У вівторок, 2 липня, відбулися останні матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Після них стали відомі всі учасники 1/4 фіналу континентальної першості, а також чвертьфінальні пари.

Поєдинки 1/4 фіналу Євро-2024 заплановано на 5 і 6 липня.

Півфінали будуть зіграні 9 та 10 липня. Фінал турніру відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Чвертьфінальні пари Євро-2024

П'ятниця, 5 липня, 19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт)

П'ятниця, 5 липня, 22:00. Португалія – Франція (Гамбург)

Субота, 6 липня, 19:00. Англія – Швейцарія (Дюссельдорф)

Субота, 6 липня, 22:00. Нідерланди – Туреччина (Берлін)

Півфінали Євро-2024

Вівторок, 9 липня, 22:00. Іспанія / Німеччина – Португалія / Франція (Мюнхен)

Середа, 10 липня, 22:00. Нідерланди / Туреччина – Англія / Швейцарія (Дортмунд)

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