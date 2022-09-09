Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу-2022 з волейболу

Стало відомо, хто зіграє в 1/2 фіналу чоловічої світової першості з волейболу, яка відбувається у Словенії та Польщі.

До півфіналу чемпіонату світу-2022 з волейболу вийшли команди Італії, Словенії, Бразилії та Польщі.

У чвертьфіналі планетарної першості італійці на тай-брейку здолали олімпійських чемпіонів Токіо-2020 - збірну Франції. Команда Словенії на власному майданчику не без проблем перемогла українську збірну. Бразильці в латиноамериканській дуелі обіграли аргентинців, а ще одні господарі турніру - поляки у напруженому поєдинку на тай-брейку впоралися з командою США.

Усі результати 1/4 фіналу ЧС-2022 з волейболу

Італія - Франція 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)

- Франція 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12) Словенія - Україна 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

- Україна 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23) Аргентина - Бразилія 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25)

1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25) Польща - США 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)

У півфіналі ЧС-2022 зустрінуться чинні чемпіони (Польща) та віцечемпіони світу (Бразилія). За іншу путівку до фіналу кривдники збірної України словенці позмагаються з Італією.

Обидві півфінальні зустрічі відбудуться в суботу, 10 вересня. Матч за третє місце та фінал заплановано на неділю, 11 вересня.

facebook.com/VolleyballWorld

Додамо, що збірна України з волейболу зуміла вперше в історії пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу. Цьогорічна світова першість для збірної України стала другою в історії. 1998 року "синьо-жовті" посіли 10-те місце, тож результат на ЧС-2022 - найкращий в історії нашої команди.

Нагадаємо, українці з другого місця групи вийшли до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), але потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0), після чого поступилися Словенії (1:3) у битві за вихід до півфіналу.

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