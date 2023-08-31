Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: склад кошиків перед жеребкуванням

Після матчів-відповідей раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів стали відомі всі клуби, які зіграють у груповому етапі турніру сезону-2023/24.

Єдиним представником України на цій стадії стане донецький "Шахтар", який у статусі чемпіона УПЛ отримав пряму путівку до групового етапу найпрестижнішого єврокубку. "Гірники" будуть посіяні з третього кошика.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 31 серпня, у Монако. Початок – о 19:00 за київським часом.

Згідно з регламентом жеребкування, команди з однієї країни не можуть потрапити до однієї групи.

Всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Кошик 1: "Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Наполі" (Італія), "Баварія" (Німеччина), ПСЖ (Франція), "Бенфіка" (Португалія), "Феєнорд" (Нідерланди)

Кошик 2: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Арсенал" (Англія), "Інтер" (Італія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Порту" (Португалія)

Кошик 3: "Шахтар" (Україна), "Зальцбург" (Австрія), "Мілан" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Брага" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Копенгаген" (Данія).

Кошик 4: "Ньюкасл" (Англія), "Уніон" (Німеччина), "Ланс" (Франція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Селтік" (Шотландія), "Антверпен" (Бельгія).

Читайте також:

Зоря – Славія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Дніпро-1 – Спартак Трнава: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

Бешикташ – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій