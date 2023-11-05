Визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2023: коли та де відбудеться турнір

Переможець Кубка Лібертадорес "Флуміненсе" здобув останню путівку на КЧС.
Стали відомі всі сім команд, які візьмуть участь у Клубному чемпіонаті світу 2023 року.
Останню путівку на турнір завоював бразильський "Флуміненсе", який напередодні у фіналі Кубка Лібертадорес за підсумками екстратаймів здолав аргентинський "Бока Хуніорс" (2:1).
Учасники Клубного чемпіонату світу-2023
"Манчестер Сіті" (Англія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА
"Флуміненсе" (Бразилія) – переможець Кубка Лібертадорес
"Урава Ред Даймондс" (Японія) – переможець азійської Ліги чемпіонів
"Леон" (Мексика) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ
"Аль-Ахлі" (Єгипет) – переможець африканської Ліги чемпіонів
"Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів ОФК
"Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) – чемпіон Саудівської Аравії (господар турніру)
Клубний чемпіонат світу-2023 відбудеться від 12 до 22 грудня у Джидді (Саудівська Аравія). "Манчестер Сіті" та "Флуміненсе" розпочнуть свій шлях на турнірі одразу з півфіналів.
Нагадаємо, чинним переможцем КЧС є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу та першим в історії України володарем цього трофею.
"Королівський клуб" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів.
Читайте також:
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
"Вишгородський Зідан": у матчі Першої ліги футболіст головою вдарив арбітра у груди (відео)
Красивим ударом злету: екскапітан "Динамо" Сидорчук забив дебютний гол у Бельгії (відео)