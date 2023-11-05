Визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2023: коли та де відбудеться турнір

Стали відомі всі сім команд, які візьмуть участь у Клубному чемпіонаті світу 2023 року.

Останню путівку на турнір завоював бразильський "Флуміненсе", який напередодні у фіналі Кубка Лібертадорес за підсумками екстратаймів здолав аргентинський "Бока Хуніорс" (2:1).

Учасники Клубного чемпіонату світу-2023

"Манчестер Сіті" (Англія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА

"Флуміненсе" (Бразилія) – переможець Кубка Лібертадорес

"Урава Ред Даймондс" (Японія) – переможець азійської Ліги чемпіонів

"Леон" (Мексика) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

"Аль-Ахлі" (Єгипет) – переможець африканської Ліги чемпіонів

"Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів ОФК

"Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) – чемпіон Саудівської Аравії (господар турніру)

Клубний чемпіонат світу-2023 відбудеться від 12 до 22 грудня у Джидді (Саудівська Аравія). "Манчестер Сіті" та "Флуміненсе" розпочнуть свій шлях на турнірі одразу з півфіналів.

Нагадаємо, чинним переможцем КЧС є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу та першим в історії України володарем цього трофею.

"Королівський клуб" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів.

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