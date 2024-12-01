Визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Турнір відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Стали відомі всі учасники Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, який буде проведено у новому форматі.

Останнію путівку на турнір виборов бразильський "Ботафого", який напередодні став переможцем Кубка Лібертадорес, обігравши у фіналі "Атлетіко Мінейро" з рахунком 3:1.

У розширеному Клубному чемпіонаті світу візьмуть участь 32 клуби з шести футбольних конфедерацій, які будуть поділені на 8 груп по 4 команди. Жеребкування відбудеться 5 грудня 2024 року в Маямі. Сам турнір відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Всі учасники Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Європа: "Реал", "Атлетіко" (обидва – Іспанія), "Челсі", "Манчестер Сіті" (обидва – Англія), "Баварія", "Боруссія" Дортмунд (обидва – Німеччина), ПСЖ (Франція), "Інтер", "Ювентус" (обидва – Італія), "Порту", "Бенфіка" (обидва – Португалія), "Зальцбург" (Австрія)

Південна Америка: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуміненсе", "Ботафаго" (всі – Бразилія), "Рівер Плейт", "Бока Хуніорс" (обидва – Аргентина)

Північна й Центральна Америка: "Монтеррей", "Леон", "Пачука" (всі – Мексика), "Сіетл Саундерз", "Інтер Маямі" (обидва – США)

Африка: "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Відад" (Марокко), "Есперанс" (Туніс), "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)

Азія: "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Урава Ред Даймондз" (Японія), "Аль-Айн" (ОАЕ), "Ульсан Хьонде" (Республіка Корея)

Океанія: "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Фінал Клубного чемпіонату світу-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

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