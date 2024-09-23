Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2024 з футзалу: пари 1/8 фіналу

Збірна України побореться за вихід до чвертьфіналу з Нідерландами.
У неділю, 22 вересня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2024 з футзалу, який відбувається в Узбекистані.
За його підсумками стали відомі всі збірні, які продовжать боротьбу в плейоф. Серед них і національна команда України, яка посіла друге місце у групі С позаду Аргентини, але випередивши Афганістан та Анголу.
До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посіли треті місця у своїх квартетах.
В 1/8 фіналу підопічні Олександра Косенка позмагаються з Нідерландами. Матч відбудеться у вівторок, 24 вересня, о 18:00 за київським часом.
Також сформовано сітку турніру до фіналу. В разі успіху в матчі з нідерландцями збірна України у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Іспанія – Венесуела.
Далі на "синьо-жовтих" у півфіналі потенційно може чекати поєдинок проти Бразилії.
Всі пари 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу
24 вересня
15:30. Бразилія – Коста-Рика
18:00. Нідерланди – Україна
25 вересня
15:30. Іспанія – Венесуела
18:00. Парагвай – Афганістан
26 вересня
15:30. Іран – Марокко
18:00. Португалія – Казахстан
27 вересня
15:30. Таїланд – Франція
18:00. Аргентина – Хорватія
Чвертьфінали ЧС-2024 з футзалу
29 вересня
Бразилія / Коста-Рика – Іран / Марокко
Нідерланди / Україна – Іспанія / Венесуела
30 вересня
Таїланд / Франція – Парагвай / Афганістан
Португалія / Казахстан – Аргентина / Хорватія
Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.
На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.
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