Визначилися всі учасники плейоф Ліги Європи: хто потенційні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу

"Гірники" спробують пробитися до 1/8 фіналу турніру у стикових матчах.

У четвер, 3 листопада, відбулися матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. За їхніми підсумками стали відомі всі учасники плейоф турніру.

Команди-переможці груп безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу турніру. Клуби з других місць зіграють стикові матчі з командами, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів.

Україну у наступному етапі турніру представить донецький "Шахтар", який завершив груповий етап ЛЧ на третьому місці та не зумів пробитися до плейоф. "Гірники" зіграють у матчах 1/16 фіналу турніру.

Команди, які вийшли з першого місця Ліги Європи: "Арсенал" (Англія), "Фенербачхе" (Туреччина), "Бетіс" (Іспанія), "Сент-Жилуаз" (Бельгія), "Фрайбург" ( Німеччина), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Фейєноорд" (Нідерланди).

З другого місця Ліги Європи: ПСВ (Нідерланди), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мідтьюллан" (Данія), "Нант" (Франція), "Ренн" (Франція), "Монако" (Франція), "Рома" (Італія), "Уніон" (Німеччина).

З Ліги чемпіонів: "Аякс" (Нідерланди), "Байєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Спортінг" (Португалія), "Зальцбург" (Австрія), "Шахтар" (Україна), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія).

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року;

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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