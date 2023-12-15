Визначилися всі учасники плейоф Ліги Європи – хто потенційні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу

Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи відбудеться в понеділок, 18 грудня.
Після матчів заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи стали відомі всі клуби, які продовжать боротьбу в турнірі.
Переможці своїх груп Ліги Європи напряму вийшли до 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка.
Команди, які посіли другі місця у квартетах Ліги Європи, позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішували третіми у своїх групах Ліги чемпіонів.
У плейоф раунді Ліги Європи також зіграє донецький "Шахтар", який після поразки від "Порту" в матчі заключного туру вилетів з Ліги чемпіонів, посівши третє місце у своїй групі.
Окрім чемпіона України, з Ліги чемпіони до Ліги Європи опустилися "Бенфіка" (Португалія), "Брага" (Португалія), "Галатасарай" (Туреччина), "Ланс" (Франція), "Мілан" (Італія), "Феєнорд" (Нідерланди) та "Янг Бойз" (Швейцарія).
Тож потенційними суперниками "гірників" є володарі других місць у групах Ліги Європи: "Фрайбург" (Німеччина), "Марсель" (Франція), "Спарта" Прага (Чехія), "Спортинг" (Португалія), "Тулуза" (Франція), "Ренн" (Франція), "Рома" (Італія) і "Карабах" (Азербайджан).
До 1/8 фіналу Ліги Європи вже вийшли: "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).
Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи (1/16 фіналу) відбудеться в понеділок, 18 грудня. Початок – о 14:00 за київським часом.
Читайте також:
Грюкнули дверима: "Зоря" розгромно виграла останній матч єврокубкового сезону (відео)
Ліга конференцій: визначились всі учасники плейоф