Визначилися всі учасники плейоф відбору на Євро-2024: хто може стати суперником збірної України

У півфіналі плейоф збірна України зіграє або з Уельсом, або з Ізраїлем, або проти Боснії та Герцеговини.

Добіг до свого завершення груповий етап кваліфікації на Євро-2024. За його підсумками стали відомі збірні, які напряму вийшли до фінального турніру чемпіонату Європи, а також команди, які продовжать боротьбу за потрапляння на континентальну першість у плейоф.

Серед 12 збірних, які зіграють у плейоф відбору на Євро-2024 завдяки своїм виступам у Лізі націй-2022/23, опинилися і збірна України. Команда Сергія Реброва посіла третє місце у своїй відбірковій групі, пропустивши вперед Англію з Італією, та не зуміла напряму вийти на ЧЄ.

Тепер "синьо-жовтим" для завоювання путівки на майбутній чемпіонат Європи необхідно перемогти двох суперників у плейоф. Стикові поєдинки відбуватимуться у форматі одноматчевих протистоянь. Ці ігри заплановано на 21 березня (півфінал плейоф) та 26 березня (фінал плейоф) 2024 року.

Імена суперників збірна України дізнається 23 листопада під час жеребкування раунду плейоф. Саме жеребкування визначить, українці змагатимуться у плейоф Шляху А чи Шляху B.

У першому випадку "синьо-жовті" у півфіналі плейоф зіграють з Уельсом, а далі в разі перемоги розіграють путівку на Євро з тріумфатором пари Польща – Естонія.

Якщо ж жереб відправить Україну до Шляху B, то там першим суперником підопічних Реброва стане Ізраїль або команда Боснії та Герцеговини. У фіналі плейоф українців може очікувати зустріч з іншою з цих команд, або Фінляндією, або Ісландією.

Сітка плейоф відбору на Євро-2024

Шлях А: Польща (1) – Естонія (4), Уельс (2) – Фінляндія/Україна/Ісландія (3)

Шлях B: Ізраїль (1) – Україна/Ісландія (4), Боснія та Герцеговина (2) – Фінляндія/Україна (3)

Шлях C: Грузія (1) – Люксембург (4), Греція (2) – Казахстан (3)

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

"Можна було ставити пенальті": воротар збірної Італії відреагував на момент з падінням Мудрика

Керманич збірної Італії прокоментував епізод з непризначеним пенальті на Мудрику в матчі з Україною

"Пограбування": реакція соцмереж на непризначений пенальті в матчі Україна – Італія (відео)