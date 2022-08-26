Визначилися всі учасники та кошики групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій: хто можливі суперники "Динамо" та "Дніпра-1"

Стало відомо, з ким може зустрітися київське "Динамо" в основному раунді Ліги Європи сезону-2022/23, а також "Дніпро-1" у Лізі конференцій.

Так, після завершення всіх матчів-відповідей плейоф раунду другого та третього за престижністю клубних турнірів Європи, визначилися всі учасники групової стадії цих змагань.

Єдиним представником України цього сезону на груповій стадії Ліги Європи буде київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу не зуміли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись португальській "Бенфіці" в раунді плейоф.

Завдяки своєму досить високому рейтингу "біло-сині" опинилися в першому кошику під час жеребкування групової стадії Ліги Європи, тому поки що уникнуть протистоянь із найсильнішими командами цього турніру, проте складно буде й без цього.

Усі кошики посіву під час жеребкування групової стадії Ліги Європи:

Кошик 1: Рома (Італія), Манчестер Юнайтед (Англія), Арсенал (Англія), Лаціо (Італія), Брага (Португалія), Динамо Київ (Україна), Црвена Звезда (Сербія), Олімпіакос (Греція)

Кошик 2: Ренн (Франція), Реал Сосьєдад (Іспанія), Монако (Франція), ПСВ (Нідерланди), Карабах (Азербайджан), Мальме (Швеція), Лудогорець (Болгарія), Феєнорд (Нідерланди)

Кошик 3: Шериф (Молдова), Бетіс (Іспанія), Мітьюлланд (Данія), Буде-Глімт (Норвегія), Уніон Берлін (Німеччина), Фрайбург (Німеччина), Фенербахче (Туреччина), Нант (Франція)

Кошик 4: ХІК (Фінляндія), Штурм (Австрія), АЕК (Кіпр), Омонія (Кіпр), Уніон (Бельгія), Трабзонспор (Туреччина), Цюрих (Швейцарія), Ференцварош (Угорщина)

Жеребкування групової стадії Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 серпня. Початок - о 14:00 за київським часом.

Своєю чергою, "Дніпро-1" проведе нинішній єврокубковий сезон у групі Ліги конференцій. Напередодні команда Олександра Кучера поступилася кіпрському АЕКу з Ларнаки у плейоф раунді відбору Ліги Європи та вилетіла до Ліги конференцій.

Український клуб-дебютант єврокубків має мінімальний рейтинг для команд з української асоціації, а тому потрапив до останнього, четвертого кошику для жеребкування групового етапу Ліги конференцій.

Усі кошики посіву під час жеребкування групової стадії Ліги конференцій:

Кошик 1: Вільярреал (Іспанія), Базель (Швейцарія), Славія Прага (Чехія), АЗ Алкмаар (Нідерланди, Гент (Бельгія), Істанбул Башакшехір (Туреччина), Партизан (Сербія), Вест Гем (Англія)

Кошик 2: Стяуа (Румунія), Фіорентина (Італія), ЧФР Клуж (Румунія), Мольде (Норвегія), Кельн (Німеччина), Хапоель Беер-Шева (Ізраїль), Слован Братислава (Словаччина), Аполлон (Кіпр)

Кошик 3: Жальгіріс (Литва), Аустрія Відень (Австрія), Андерлехт (Бельгія), Хартс (Шотландія), Шемрок Роверс (Ірландія), Сівасспор (Туреччина), Вадуц (Ліхтенштейн), Ніцца (Франція)

Кошик 4: Дніпро-1 (Україна), Лех Познань (Польща), Словацко (Чехія), Сількеборг (Данія), Юргорден (Швеція), Пюнік (Вірменія), Балкані (Косово), РФШ (Латвія)

Жеребкування групового раунду Ліги конференцій заплановане на п'ятницю, 26 серпня. Початок - о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліга чемпіонів. Своїх суперників у головному євротурнірі дізнався й донецький "Шахтар".

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