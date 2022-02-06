Визначилося, хто з дівчат бігтиме від України в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

Визначилося, хто з дівчат бігтиме від України в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

"Синьо-жовті" будуть представлені трьома спортсменками.

Стало відомо, хто виступить від України у індивідуальній гонці з біатлону серед дівчат на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією офіційного сайту змагань, від "синьо-жовтих" на старт повинні вийти: Ірина Петренко ( 21 стартовий номер ), Юлія Джима ( 32 ), Валентина Семеренко (62) та Дар'я Блашко ( 79 ).

Утім, остання цю гонку пропустить, адже здала два позитивні тести на коронавірус, передає Biathlon.com.ua. Водночас 26-річна біатлоністка почувається добре, а для виходу з ізоляції їй необхідно здати два негативні тести протягом 24 годин.

Індивідуальна гонка у дівчат розпочнеться у понеділок, 7 лютого, об 11 за київським часом.

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