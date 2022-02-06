Визначилося, хто з дівчат бігтиме від України в індивідуальній гонці з біатлону на ОІ-2022

"Синьо-жовті" будуть представлені трьома спортсменками.
Стало відомо, хто виступить від України у індивідуальній гонці з біатлону серед дівчат на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Так, за інформацією офіційного сайту змагань, від "синьо-жовтих" на старт повинні вийти: Ірина Петренко (21 стартовий номер), Юлія Джима (32), Валентина Семеренко (62) та Дар'я Блашко (79).
Утім, остання цю гонку пропустить, адже здала два позитивні тести на коронавірус, передає Biathlon.com.ua. Водночас 26-річна біатлоністка почувається добре, а для виходу з ізоляції їй необхідно здати два негативні тести протягом 24 годин.
Індивідуальна гонка у дівчат розпочнеться у понеділок, 7 лютого, об 11 за київським часом.
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