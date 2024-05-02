Визначився останній суперник збірної України з футболу на груповій стадії Олімпіади-2024

Визначився останній суперник збірної України на груповому етапі чоловічого футбольного турніру Олімпади-2024 в Парижі. Ним стала команда Іраку.

Згідно з результатами жеребкування, команда Руслана Ротаня на ОІ-2024 повинна зіграти у групі B проти Аргентини, Марокко і третьої команди з Азійської конфедерації, якою став саме Ірак.

У матчі за "бронзу" Кубка Азії-2024 (U-23) збірна Іраку в овертаймі перемогла команду Індонезії (2:1).

Таким чином, Ірак стане суперником збірної України в першому у вітчизняній футбольній історії матчі на Олімпійських іграх. Поєдинок Україна – Ірак відбудеться 24 липня у Ліоні.

27 липня у Сент-Етьєні "синьо-жовті" у другому турі зіграють з командою Марокко, а завершать груповий раунд українці 30 липня матчем з Аргентиною в Ліоні.

До плейоф олімпійського турніру вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. У чвертьфіналі українці можуть зустрітися з однією зі збірних групи А: Франція, Нова Зеландія, США або переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти /Узбекистану).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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