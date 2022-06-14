Визначився останній учасник ЧС-2022 з футболу

У вівторок, 14 червня, була розіграна остання путівка на Чемпіонат світу з футболу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

У боротьбі за перепустку на ЧС-2022 в міжконтинентальному стиковому матчі зійшлися збірні Коста-Рики та Нової Зеландії. Перемогу здобули костариканці - 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі на третій хвилині забив Джоел Кемпбелл.

Зауважимо, що Нова Зеландія на 39-й хвилині була близькою до того, щоб зрівняти рахунок, проте після перегляду VAR гол Кріса Вуда було скасовано.

Таким чином, саме Коста-Рика їде на мундіаль, де зіграє в групі Е з командами Іспанії, Німеччини та Японії.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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