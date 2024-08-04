Визначився переможець чоловічого тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Серб Новак Джокович став чемпіоном чоловічого одиночного тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі 37-річний Джокович переміг 21-річного іспанця Карлоса Алькараса. Матч тривав 2 години 52 хвилини і завершився перемогою Новака, який виграв два сети на тайбрейках – 7:6, 7:6.

Джокович вперше здобув олімпійське "золото", він був бронзовим призером Ігор-2008. Для Алькараса це дебютна Олімпіада.

Бронзовим призером чоловічого одиночного тенісного турніру Олімпіади-2024 став італієць Лоренцо Музетті, який обіграв канадця Фелікса Оже-Альясіма – 6:4, 1:6, 6:3.

Раніше повідомлялося, що визначилася переможниця жіночого тенісного турніру на Олімпіаді-2024.

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