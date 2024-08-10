Визначився переможець чоловічого волейбольного турніру Олімпіади-2024: хто здобув "золото"

Французи обіграли Польщу та захистили звання олімпійських чемпіонів з волейболу.

Збірна Франції стала переможницею чоловічого волейбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фінальному матчі господарі цієї Олімпіади за три сети обіграли команду Польщі – 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Для Франції це другий поспіль тріумф у чоловічому волейболі на Олімпійських іграх. У Токіо-2020 "Ле Бле" також завоювали "золото".

Бронзовим призером чоловічого волейбольного турніру Олімпіади-2024 стала збірна США, яка в матчі за третє місце перемогла Італію – 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).

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Раніше визначився переможець чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024. Збірна Іспанії в екстратаймах здолала Францію (5:3) та здобула олімпійське "золото".

Фінал чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024 відбудеться у суботу, 10 серпня. За "золото" позмагаються збірні Франції та США, початок матчу – о 22:30 за київським часом.

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