Визначився переможець Кубка Італії з футболу (відео)

"Ювентус" став володарем Кубка Італії з футболу сезону-2023/24. У фінальному поєдинку турніру "Стара синьйора" обіграла "Аталанту" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у вирішальному матчі "б'янконері" забили на самому його початку. Вже на четвертій хвилині зустрічі Душан Влахович скористався передачею від Андреа Камб'ясо та вразив ворота "бергамасків".

У другому таймі туринці могли відзначитися вдруге, але гол Влаховича на 73-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Для "Ювентуса" це 15-й виграний Кубок Італії. За цим показником туринський клуб оновив національний рекорд.

Огляд матчу "Аталанта" – "Ювентус"

Нагадаємо, чемпіоном Італії цього сезону достроково став міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі завоювали 20-те у клубній історії "скудетто" за п'ять турів до кінця Серії А.

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