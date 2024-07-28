Визначився переможець юнацького Євро-2024 з футболу

Збірна Іспанії (U-19) стала переможцем юнацького Євро-2024 з футболу.

У фінальному матчі, який відбувся ввечері 28 липня у Белфасті (Північна Ірландія), "Червона фурія" обіграла Францію з рахунком 2:0 .

Іспанці забили у ворота "Ле Бле" по голу в кожному з таймів. На 41-й хвилині рахунок відкрив Ікер Браво, а на 69-й хвилині Ассане Діао його подвоїв.

Зазначимо, що догравали матч французи в меншості – на 77-й хвилині пряму червону картку заробив Йоні Гоміс.

Нагадаємо, збірна України на цьому турнірі дійшла до півфіналу, де мінімально поступилася Франції (0:1).

Завдяки виходу до півфіналу Євро-2024 (U-19) команда Дмитра Михайленка також відібралася на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20).

Збірна України U-19 ушосте брала участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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