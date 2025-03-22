Визначився переможець загального заліку Кубка світу з біатлону-2024/25

Стурла Легрейд уперше в кар'єрі здобув Великий кришталевий глобус.
Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд достроково виграв загальний залік Кубка світу з біатлону-2024/25.
Сталося це за підсумками гонки переслідування на заключному, дев'ятому етапі сезону в норвезькому Голменколлені.
Легрейд переміг у персьюті, завдяки чому збільшив відрив від найближчого переслідувача – свого співвітчизника Йоганнеса Бьо – до 104 очок.
Стурла став недосяжним для конкурентів у загальному заліку Кубка світу. Навіть якщо Йоганнес Бьо 23 березня виграє заключну гонку сезону – масстарт, то зможе набрати лише 90 балів і все одно не наздожене Легрейда.
Для 28-річного Легрейда це перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі.
Раніше Йоганнес Бьо оголосив про завершення кар'єри. Масстарт у Голменколлені стане прощальною гонкою для 31-річного п'ятиразового володаря Великого кришталевого глобусу.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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