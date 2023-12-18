Визначився перший фіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу-2023 (відео)

У понеділок, 18 грудня, відбувся перший півфінал Клубного чемпіонату світу з футболу-2023, який триває у Саудівській Аравії. Бразильський "Флуміненсе" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0 .

Обидва голи представник Південної Америки забив у другому таймі. На 71-й хвилині пенальті реалізував колумбійський півзахисник "Флуміненсе" Джон Аріас.

На останній хвилині основного часу бразильський клуб зняв питання щодо переможця зустрічі. Голом відзначився бразильський нападник Джон Кеннеді.

До слова, за "Флуміненсе" нині виступає 35-річний захисник Марсело, який від 2007-го до 2022 року захищав кольори мадридського "Реала". Разом з "вершковими" він чотири рази вигравав Клубний чемпіонат світу.

Огляд матчу "Флуміненсе" – "Аль-Ахлі"

В іншому півфіналі у вівторок, 19 грудня, зустрінуться японська "Урава Ред Даймондс" (Японія) та англійський "Манчестер Сіті". Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Фінал Клубного чемпіонату світу і матч за третє місце заплановано на п'ятницю, 22 грудня.

Додамо, що нинішній Клубний чемпіонат світу стане останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд. Наступний Клубний чемпіонат світу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на КЧС з футболу та першим в історії нашої держави володарем цього трофею.

"Реал" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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