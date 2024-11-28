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Визначився перший клуб, який кваліфікувався до плейоф нового формату Ліги чемпіонів

Визначився перший клуб, який кваліфікувався до плейоф нового формату Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" / Фото: Associated Press

"Ліверпуль" після перемоги над "Реалом" гарантував собі участь у раунді на вибування.

Англійський "Ліверпуль" став першим клубом, який кваліфікувався до плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25. 

Це сталося за підсумками п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів, в якому мерсисайдський клуб на своєму стадіоні обіграв мадридський "Реал" з рахунком 2:0.

Для підопічних Арне Слота ця перемога стала п'ятою поспіль у нинішньому розіграшу турніру. "Червоні" з максимально можливим показником у 15 очок одноосібно очолюють загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги чемпіонів і достроково забезпечили собі вихід до плейоф.

У новому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Здобувши п'ять перемоги у п'яти матчах, "Ліверпуль" уже не опуститься в турнірній таблиці Ліги чемпіонів нижче прохідного до плейоф 24-го місця.

Зазначимо, що мерсисайдці стали лише п'ятою командою в історії Ліги чемпіонів, яка виграла перші п'ять поєдинків у турнірі, пропустивши не більше одного гола. До цього таке вдавалося "Мілану" (сезон-1992/93), "Ювентусу" (2004/05), "Атлетіко" (2016/17) та ПСЖ (2017/18).

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