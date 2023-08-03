Визначився перший суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги конференцій

Стало відомо, з ким київське "Динамо" зустрінеться в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Суперником киян стане грецький клуб "Аріс" Салоніки.

В рамках 2-го раунду відбору Ліги конференцій "Аріс" пройшов вірменський клуб "Арарат-Вірменія".

Перший матч завершився внічию 1:1, а в поєдинку-відповіді греки мінімально здолали свого опонента – 1:0. Переможний м'яч на 80-й хвилині забив бразильський захисник Фабіано.

Перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 10 серпня, а поєдинки-відповіді – 17 серпня.

Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а ті, хто програють, попрощаються з єврокубками.

Нагадаємо, полтавська "Ворскла" поступилася грузинській "Ділі" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та вилетіла з єврокубків.

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