Визначився перший учасник плейоф раунду Євро-2020

На його рахунку дві перемоги в двох поєдинках групового етапу.

Став відомий перший учасник 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Так, точно в раунді плейоф континентальної першості зіграє збірна Італії. Підопічні Роберто Манчіні здобули право опинитися в топ-16 турніру після впевненої перемоги в рамках другого туру групової стадії проти Швейцарії (3:0).

Associated Press

Зазначимо, що вихід "Скуадри Адзурри" до наступної стадії змагань став можливим завдяки тому, що вони здобули дві перемоги в двох матчах. Таким чином, маючи шість очок з шести можливих, збірна Італії точно посяде 1 або 2 місце в своєму квартеті.

У неділю, 20 червня, збірна Італії зіграє за лідерство в групі проти Уельса, який має чотири залікові бали. Щоправда, сам Уельс ще може посісти навіть й третє місце. Це станеться в разі поразки від Італії та перемоги Швейцарії над Туреччиною з кращою загальною різницею забитих та пропущених м'ячів.

Також в цій групі виступають збірні Швейцарії та Туреччини, які мають одне та нуль очок відповідно;

До плейоф вийдуть дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць.

Додамо, що лідер групи A (Італія або Уельс) зіграють з другим місцем групи C, де виступає збірна України.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання