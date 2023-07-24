Визначився потенційний суперник "Ворскли" у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

Якщо полтавці впораються з "Ділою", то далі зіграють з переможцем пари АПОЕЛ – "Войводіна".

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Під час жеребкування визначився потенційний суперник полтавської "Ворскли" на цій стадії третього за престижністю євротурніру.

Якщо команда Віктора Скрипника в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій пройде грузинську "Ділу", то далі поміряється силами з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія).

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 серпня.

Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а ті, хто програють, вилетять з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

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