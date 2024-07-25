Визначився потенційний суперник збірної України у фіналі юнацького Євро-2024

Перед цим підопічним Дмитра Михайленка потрібно у півфіналі здолати Францію.

Стало відомо, з ким збірна України з футболу U-19 зіграє в разі виходу до фіналу юнацького Євро-2024.

У першому півфінальному матчі чемпіонату Європи збірна Іспанії обіграла Італію з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "Червона фурія" забила в екстратаймах після того, як основний час поєдинку завершився внічию 0:0. Автором переможного м'яча на 100-й хвилині протистояння став Поль Фортуні.

Таким чином, Іспанія стала першим фіналістом Євро-2024 (U-19). У фіналі іспанці зіграють проти переможця другого півфіналу Франція – Україна, який також відбудеться 25 липня. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Онлайн-відеотрансляція матчу Франція – Україна буде доступна на нашому сайті.

Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться в неділю, 28 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Вийшовши до півфіналу Євро-2024 (U-19), збірна України також відібралася на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20).

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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